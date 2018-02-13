На Львівщині брат підрізав 57-річного чоловіка

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Самбірський відділ поліції 12 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік отримав ножове поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. З’ясували, що тілесних ушкоджень потерпілому, 57-річному місцевому мешканцю, завдав його молодший на п’ять років брат, з яким вони проживають в одному будинку. Під час сварки він дістав складаний ніж і вдарив брата в живіт. Медики діагностували у пораненого «непроникаюче колоте поранення черевної порожнини» та госпіталізували його в місцеву лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – виправні роботи на строк до року. Триває досудове розслідування.