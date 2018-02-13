Львів’ян запрошують долучитися до дискусії «Церква Майдану. Що змінилось?»

У четвер, 22 лютого 2018 року, о 15.00 год. в Малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться відкрита дискусія «Церква Майдану. Що змінилось?» у межах загальноміського медіапроекту «Духовна велич Львова»

Модератором заходу виступить Юліана Лавриш, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри нових медій факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пленарна частина заходу:

– Досвід київського Майдану: оцерковлення священика і мирянина (о. д-р Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов’я УКУ );

– Молитва на Майдані. Як ділитись духовним досвідом з іншими? (Єпископ-помічник Львівської Архидієцезії РКЦ Едвард Кава);

– Досвід локальних духовних майданів. Чому містам були вони необхідні? (Преосвященний Владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП);

– Майдан як трамплін для розвитку Церкви. Що робити Церкві у період, коли нема Майдану? Як шукати свій трамплін? (Мирослав Маринович, проректор Українського Католицького Університету).

Питання, які розглянуть у рамках дискусії:

– Чому під час Майдану відбувалися богослужіння за одним престолом? Що змінилося?

– Богослов’я Майдану: уроки для духовенства і вірних;

– Як досвід Майдану може впливати на міжконфесійне і міжрелігійне порозуміння в Україні?;

– Громадянське суспільство в контексті постмайданних подій: як впливає духовний чинник на творення нового соціуму?;

– Чи готове суспільство після Майдану вповні зрозуміти проблему Помісної Церкви? Які є перешкоди?

«Ця відкрита дискусія – наш обов’язок та можливість згадати про трагічні й водночас героїчні події, які відбувалися на Майдані чотири роки тому. Участь у заході візьмуть представники духовенства різних конфесій, богослови, громадські лідери, журналісти, науковці, історики, активісти, студенти тощо. Така ініціатива є надзвичайно важливою у житті нашого міста та цілої України. Адже не маємо права забувати про подвиг наших співвітчизників, про мужність, яку вони виявили, та важливу об’єднуючу роль Церкви під час тих подій. Також дискусія, яку плануємо провести 22 лютого, допоможе нам глибше проаналізувати досвід та духовний вимір Майдану, осмислити уроки совісті й гідності, які ми засвоїли у ті часи. Майдан став площиною для відновлення єдності українського суспільства, його духовної величі та моральної зрілості», – акцентував Петро Залуга, співорганізатор заходу.

Зареєструватися на захід можна, заповнивши РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ. Кількість місць – обмежена.