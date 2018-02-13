K&K Philharmoniker та Український національний хор Львів запрошують на концерти

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та Український національний хор Львів під керівництвом австрійського диригента Маттіаса Кендлінгера запрошують шанувальників класичної музики на наші концерти у квітні 2018 р. у Львівській філармонії

9 квітня 2018 року о 19:00 у філармонії – Кращі оперні хори. Звучатимуть величні твори відомих композиторів, як-от Дж. Верді, Ж.Бізе, В.А.Моцарт, Н.Сметана, М.Лисенко, С.С.Гулак-Артемовський. Як і зазвичай, в програмі також знаменитий «Va, pensiero» з популярної опери Верді «Nabucco».

Диригент: Георг Кугі (Австрія).

Хормейстер: Василь Яциняк (н. а. України).Вартість квитків: 100 – 400 грн.

17 квітня 2018 року о 19:00 – «Найкраще з Моцарта»

Концерт симфонічної класики музичного генія Вольфґанґа Амадея Моцарта гарантує незабутній вечір, повний ентузіазму і музичної вишуканості.

Вишукані смаки, які давно стали безвідмовними захопливими мелодіями, становлять неповторний шарм цього концерту. Програма включає уривки з творів «Маленька нічна серенада», «Чарівна флейта», «Весілля Фігаро» та інших. Альберт Ейнштейн колись підкреслив: «Музика Моцарта настільки чиста і красива, що я розглядаю її як внутрішню красу всесвіту». Велика шана оркестру K&K Philharmoniker до Зальцбурзького генія гарантує незабутній вечір, повний радості та музичної вишуканості.

Диригент: Максиміліан Кендлінгер (Австрія).

Вартість квитків: 100 – 400 грн.

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.

Довідково.

Георг Кугі. Відомий віденський диригент Георг Кугі гастролював в багатьох країнах: Мексика, Канада та Корея. Він виступав також з оркестрами Ермітажу Санкт-Петербурга та філармонії Торонто та керував оперною продукцією Jeunesse Wien.

Музичне керівництво проекту «Кращі оперні хори» належить імпресаріо Маттіасу Георгу Кендлінгеру. Концепція «Кращих оперних хорів» була створена ним у 2004 р. Як і його «Віденський Йоганна Штрауса Концерт Гала» , який відвідали вже понад 1 мільйон глядачів, проект «Кращі оперні хори» також відноситься до ряду успішних класичних проектів. Маттіас Кендлінгер є засновником K&K Philharmoniker та K&K Opernchor (сучасна назва – Український національний хор Львів).

Під час концерту слухач занурюється у світ величних творів відомих композиторів, таких як Дж. Верді, Ж.Бізе, В.А.Моцарт, Н.Сметана, М.Лисенко, С.С.Гулак-Артемовський. Як і зазвичай, в програмі також знаменитий «Va, pensiero» з популярної опери Верді «Nabucco».

Максиміліан Кендлінгер.

Максиміліан Кендллінгер народився у 1998 р. в Тіролі (Австрія). Грає на фортепіано, акордеоні, барабанах та у віці 16 років опанував гру на органі.

Уперше в 13-річному віці Максиміліану довірив диригентську паличку для диригування «Radetzky Marsch» в Tonhalle Düsseldorf його батько – Маттіас Георг Кендлінгер – австрійський імпресаріо, композитор, диригент і засновник симфонічного оркестру K&K Philharmoniker.

Відтоді він регулярно виступає як диригент у різних концертних залах, таких Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin та hr-Sendesaal Frankfurt.

В.А.Моцарт приваблював молодого тірольця вже з дитинства – можливо, і тому, що фестивальне містечко Зальцбург знаходиться за кілька кроків від рідних Максиміліану гір Kaisergebirge.

K&K Philharmoniker заснований у 2002 р. Абревіатурою «K&K» подружжя засновників симфонічного оркестру K&K Philharmoniker Маттіас та Лариса Кендлінгери натякають на вишукані музичні традиції золотої ери Австрійської монархії. Назва оркестру символізує набагато більше ніж тісний зв’язок Австрії з Україною та з містом Львів, в минулому столицею кайзерівської і королівської коронної землі Галичина, та з його українськими музикантами. Більш ніж 30 CD та DVD записів, трансляції на данському радіо та телебаченні, німецьких та австрійських телеканалах ZDF та ORF, а також щорічно понад 100 концертів у кращих залах Європи призвели до становлення K&K Philharmoniker одним із провідних симфонічних оркестрів. Це вражаюче підкреслюють численні аудіо- та відеозаписи на он-лайн порталах iTunes, Spotify, You Tube, а також www.kkphil.at.