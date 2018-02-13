Чому Запусти, Масляна, Колодій – не Маслєніца

Знову за тиждень починається Великий Піст, і знову в інтернеті аж кишить від “блінов на Маслєніцу”. І щоб хоч трошка поборотися із рускім міром, я мушу написати цей малесенький “лікбез” текст. Треба було ще минулого тижня написати, але щось я запрацювалася.

На щось страшно етнографічне чи наукове я не претендую, але трошка систематизую, те, що знаю.

В Україні маємо паралельно 2 традиції –

Центр, схід і південь святкує Масниці, які теж називають Колодієм (але, зауважте, не маслєніца!). В побуті вживаються ще інші назви “Заговини”, наприклад. Масниці це те ж, що Жирний тиждень в багатьох культурах.

Західніші реґіони України – Запусти\Запуст, Сиропуст (бо ще можна їсти сир і інший набіл).

Але як би там не було, сенс останнього тижня перед постом в Україні – приготувати себе до нього духовно і фізично. Їжа полегшується, м’яса не їмо ще з попереднього тижня (Мясопуст). Тобто по суті це спокійний час, примирення з собою і оточуючими, намагання вирішити образи, очікування посту. Закінчується Прощеною неділею.

В гастрономічному плані для України властиві вареники з сиром, сирні бабки, сирнички і інше всіляке таке. Сиропуст же. Ніхто не забороняє їсти і млинці. Вони в нашій культурі теж мають велике символічне значення – сонце, очікування і прихід весни.

А тепер на секунду заглянемо за порєбрік – для Маслєніци характерні гучні забави, змагання, бійки, багато їжі і алкоголю. Бо “поки можна, то треба відірватися”. Приказка “не всьо коту маслєніца” – це теж про це, про те що дорвався раз і всьо, досить.

“Маслєніцу з блінами” нам занесли за часів совєтів, коли треба було чимось замістити давніші традиції. Згрубша, так само як колись язичницькі традиції заступалися християнськими. А що назви схожі (Масниці і Маслєніца) то особливо ніхто в деталі не спішить вдаватися.

Тому, давайте зваримо собі вареників або, зрештою, насмажимо млинців, і не будемо сліпо наслідувати чужі для нас традиції.

І на цей тиждень пані Стефа пропонує переписи, які можна знайти на сторінці її блогу.