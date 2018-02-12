Завтра у Львові буде туманно та слизько

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що ввечері, 12 лютого, із збереженням вночі та вранці 13 лютого – місцями туман, видимістю 200-500 м. На дорогах ожеледиця. Львівська міська рада застерігає містян бути обачними під час руху.

Так, завтра, 13 лютого, у Львові буде хмарно, часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

14 лютого – хмарно, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 0 – 5° морозу.