У Трускавці 58-річний киянин випав з вікна сьомого поверху

Сьогодні, 12 лютого, о 7.50 у Трускавецьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з місцевих санаторіїв з вікна сьомого поверху випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, загиблий – 58-річний киянин, який відпочивав у санаторії. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.