У Львові внаслідок ДТП постраждала 11-річна дівчинка

Дівчинку з діагнозом «струс головного мозку» скеровано в дитячу клінічну лікарню

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 лютого о 13.15 на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Торф’яної у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді А4», 30-річний львів’янин, наїхав на 11-річну мешканку Львова.

Унаслідок автопригоди дівчинка отримала тілесні ушкодження і з діагнозом «струс головного мозку» була скерована в дитячу клінічну лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.