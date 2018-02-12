У Львові ледве не згоріла квартира

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 12 лютого о 03:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові. Займання сталося в квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Володимира Великого, 117.

На місце події скерували пожежно-рятувальні підрозділи державної пожежно-рятувальної частини № 30 м. Львова.

Пожежу вдалося швидко загасити та не допустити подальшого розповсюдження полум’я. О 03:38 пожежу локалізували, а о 03:40 ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють. На щастя, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.