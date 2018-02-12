Сьогодні у Львові відкрили інноваційну школу кравецької майстерності

Під час відкриття обговорили проблеми нестачі спеціалістів у цій галузі з зацікавленими сторонами та представниками влади, а також презентували інноваційний підхід до сучасної освіти, який втілюватиме школа кравецької майстерності.

«Моя улюблена тема: об’єднання заради спільних проектів. Сьогодні відкрили Львівську інноваційну школу кравецької майстерності. Поки реформа професійної освіти в Україні буксує, місцеві підприємці, яким потрібні кадри для своїх бізнесів уже сьогодні, створили приватну школу. У програмі передбачено 90% практичних занять і за три місяці людина може йти працювати у легку промисловість, яка розвивається у Львові дуже динамічно. Дякую Оксані Черепанич, Мар’яні Рибай, Олені Гусєвій за вашу ініціативу. Успіхів у цьому та інших проектах», – зазначила начальник управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Ольга Сивак.

Львівська інноваційна школа кравецької майстерності – перша професійна школа практиків, націлена на швидкі масштабні зміни в галузі легкої промисловості. Основним завданням школи є навчання кравецької майстерності усіх охочих, не залежно від віку та попередніх навиків.

Тривалість курсу-інтенсиву у школі – три місяці, по завершенню навчання учасник отримує диплом державного зразка 3-го розряду та сертифікат школи List. Навчання проходитиме в зручний для учасників час: або щодня з 9.00 до 15.00, або щодня з 14.00 до 20.00; субота-неділя – вихідні.

Навчання в школі поєднує вивчення практичних основ класики професії, опанування знань про тканини, стилі, техніки розкрою та шиття. Випускники отримують вигоду від зв’язків школи з промисловістю та гарантію працевлаштування.

Докладна інформація: list-edu.com