Сьогодні – свято Трьох Святителів

Три архієпископи грецького обряду – Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Золотоустий – ще за життя здобули собі славу своєю святістю, спасенними проповідями й релігійними творами. Хоча східна церква святкує їхню пам’ять в окремі дні, однак було введено і спільний празник на вшанування трьох святих. Підставою для цього стала суперечка між людьми: кого з них вважати більшим і святішим за інших. Тоді три святителі уві сні з’явились єпископові міста Евхаїти Іванові й переказали йому такі слова: «Ми – одне в Бога. Тож немає між нами ні більшого, ні меншого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Встань, отже, і поклади край суперечці вірних, бо як за життя, так і після смерті нашим намаганням всі сторони світу приводити до миру і єдності». Тоді єпископ запровадив празник Трьох Святителів, звеличивши їхню пам’ять у тропарях, канонах і церковних піснях.

Про Святого Василія Великого митрополит Андрей Шептицький сказав: “Василій — це чоловік всебічно освічений у всіх напрямах тодішнього знання, знаменитий бесідник, незрівнянний знавець Святого Письма, знаменитий догматист та полеміст у боротьбі проти аріян”.

Святий Григорій відзначився як глибокий проповідник, що в основу християнської релігії поклав догму про Святу Трійцю. За свої богословські науки отримав назву Богослова.

Іоанн Золотоуст прославився як ревний і повний жертви пастир, учитель віри, приятель і опікун убогих, вдів і сиріт. Своїми проповідями він надихав і захоплював великі маси людей, за що отримав назву Золотоустий.

Від цього дня вже починають готуватися до весни. Цього дня не роблять нічого по господарству. Чоловіки не виконують важкої роботи, дозволялося лише оглядати плуги та реманент. А жінки починали готувати насіння до сівби. На Трьох Святих дівчата перший раз співали веснянки-заклички, просили весну прийти скоріше. Вірили: що голосніше її закликати, то скоріше вона прийде.

За матеріалами rivne1.tv/poradnik