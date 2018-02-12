Сьогодні починається Масниця (Колодій, Запусти)

У стародавні часи це було свято на честь проводів зими та весняного пробудження природи. Із запровадженням християнства так почали називати тиждень перед Великим постом, тобто постом перед Великоднем. Упродовж Запустів зазвичай веселилися, готували, вареники з сиром, млинці й інші страви з додаванням масла й молочних продуктів.

Головним частунком на Запусти є вареники з сиром і сметаною, пироги з сиром, гречані млинці. Головним напоєм – наливки. Окрім вареників готували інші страви на основі молочних продуктів: сирники, сирні баби, локшину та галушки також варили на молоці. А з молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку, кисіль. Всі каші також готували в цей тиждень виключно на молоці.

На Сирному тижні немає посту в середу й п’ятницю, щодня можна вживати молоко, яйця і рибу, але м’яса цього тижня вже не їдять. У православних храмах починають здійснювати Великопісні служби.

Цей тиждень у давнину також називали Бабським, оскільки протягом цього тижня чоловікам належало слухатися жінок і витримувати їхні збиткування.

Оскільки це був останній тиждень гулянь перед найсуворішим постом, справляли його гучно, весело та смачно, влаштовували ярмарки з музикою, піснями та найрізноманітнішими розвагами.

Свято Колодія нині тісно переплелося з християнськими звичаями, проте бере свій початок із праслов’янських часів, ще до хрещення Київської Русі. Саме з нього з’явилась назва свята, а також народні гуляння, прив’язування колодки неодруженим парубкам та традиційні страви. Всі ці гуляння влаштовували на честь весняного пробудження природи. Це практично було передноворічне свято, адже тоді наші предки святкували Новий рік з настанням весни.

Колодій – це бог шлюбу, примирення та злагоди. Він приходить до людей у цей тиждень, аби допомогти їм відновити втрачені за зиму сили та пробудитись разом із першим подихом весни.

Підходили останні дні, коли молодим людям ще можна було справляти весілля і на тих парубків, хто не використав у цьому році свого шансу, чекало жартівливе покарання. Неодруженим парубкам чіпляли до пояса чи до руки колодку, зняти яку дозволялося тільки за відкуп. У такій жартівливій формі молодим чоловікам нагадували про важливість створення власної родини. Після Великого посту, коли знову йшов час одружень, чоловік, який уже обрав собі наречену, вимінював у неї цю колодку на писанки.

Дівчина ж, у свою чергу, могла висловити у цей час симпатію до одного певного парубка, якого вона обрала поміж усіх інших. Виготовити іншу, символічну “колодку” з атласу, з квітами та бісером і причепити на ліву руку чи на груди, ближче до серця.

Сирна Седмиця завершується Прощеною неділею. Цього дня в церкві здійснюють чин прощення: духовенство та парафіяни взаємно просять прощення одне в одного, щоб вступити у Великий піст із чистою душею.

Масниця триває сім днів, і кожен день цього святкового тижня має свою назву і свій сенс.

Понеділок називали «зустріччю»: цього дня зустрічають Масницю, одягають ляльку-опудало, будують сніжні гори, співають вітальні пісні. Перший день свята є чудовою нагодою влаштувати забави для дітлахів і друзів. З понеділка починали пекти млинці.

Другий день Масниці – вівторок, називають «заграванням». Цього дня починалися різноманітні ігри: бавилися у сніжки, будували крижані фортеці, влаштовували гойдалки, співали пісень.

Третій день Масниці – середа, має назву «ласунка». Цього дня тещі запрошували своїх зятів на млинці, а дівчата частували млинцями хлопців.

Четвер називали «широким». З четверга починалася Широка Масниця, роботи по господарству припиняли, а святкування набували розмаху. Народ вдавався до всіляких потіх, влаштовували катання на конях, кулачні бої, змагання, які супроводжувалися поїданням млинців та інших страв.

П’ятий день називається «тещині вечірки». Цього дня зяті запрошували тещу на млинці. Після частування зять катав тещу вулицями. Злу і сварливу везли нерівною дорогою, а якщо теща лагідна, то й дорога була рівною.

Субота – зовичині посиденьки. У суботу невістки традиційно кличуть до себе в гості зовиць, тобто сестер чоловіка, пригощають їх млинцями і дарують подарунки.

Неділя – проводи Масниці, а також Прощена неділя.

Останнього дня Масниці прощалися із зимою і спалювали опудало із залишками святкової їжі, а попіл розвіювали полем. Цей ритуал супроводжували масовими гуляннями й театралізованими сценками. Після вечірнього церковного богослужіння люди просять один у одного прощення за заподіяні неприємності і можливі образи, щоб увійти у Великий піст із миром у душі. Також цього дня поминають покійних родичів.

Цього року християни східного обряду святкують Великдень 8 квітня, а церкви західного обряду – 1 квітня.