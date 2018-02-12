Саакашвілі депортували в Польщу – Держприкордонслужба

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Oлег Слободян.

«Сьогодні, 12 лютого, військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Однак під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі з оточення Міхеїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку», – написав Слободян на своїй facebook-сторінці.

Він нагадав, що 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав М.Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив М.Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу М.Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

«Відповідно до наведених вище судових рішень дана особа перебувала не території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство», – додав Слободян.

Нагадаємо, сьогодні лідера політичної партії «Рух нових сил», екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі затримали у київському ресторані.