На сьогодні навчання призупинено у 8 школах Львова. Перелік

Навчання в закладах призупинено у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів

Як повідомили в управлінні освіти ЛМР, у вівторок, 13 лютого, виходить на навчання СЗШ № 87. У середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» № 35. У четвер, 15 лютого, виходять на навчання СЗШ «Лідер», Класична гімназія, школа № 1, СЗШ № 93, СЗШ № 52 та «Школа радості».

Нагадаємо, керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Таких заходів уживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.

У п’ятницю навчання було призупинено у 21 школі Львова.

За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулий тиждень, від 5 лютого до 11 лютого, в області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 13 655 осіб, що на 2 673 випадки більше, ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 540,7 при епідемічному порозі 597,4. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 65,1 % (захворіло дітей до 17років – 8 891 особа).

Від початку епідсезону, з 2 жовтня 1017 р. в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 182 900 осіб, з них 110 564 дітей до 17 років (65,1%). Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 3 299 осіб (1,8%), з них 2 577 – діти до 17 років.

У Львові захворіли відповідно 4 827 (6 тиждень) та 4 112 (5 тиждень) осіб, інтенсивний показник упродовж останнього тижня був 625,7 при епідпорозі 905,9. Питома вага захворілих дітей до 17 років – 56,4%. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом шостого тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 239 осіб (1,7%), з них 179 дітей віком до 17 років.

Вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» від початку епідемічного сезону досліджено 142 зразки матеріалу від пацієнтів із підозрою на грип і ГРІ. У 21 особи виявлено РНК вірусу грипу В. Серед збудників ГРВІ виявлено риновіруси, РС-віруси, аденовіруси, бокавіруси та віруси парагрипу ІІ типу.