На Сихові бурулька травмувала чоловіка
Потерпілого госпіталізували
Як повідомили на «Гарячій» лінії міста, у Львові на вул. Карбишева,9 на чоловіка впала бурулька. Його одразу госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Стан чоловіка середньої важкості.
На місце події виїхали працівники Сихівської адміністрації.
«З боку входу у під’їзди будинку бурульок нема, їх працівники ЛКП збила давніше. З тильної сторони будинку, де розташовані комерційні приміщення — кафе, магазини, є місце, де частково звисають бурулі», — уточнили у Сихівській РА.
Обстеження території продовжують.