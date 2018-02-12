На Сихові бурулька травмувала чоловіка

Як повідомили на «Гарячій» лінії міста, у Львові на вул. Карбишева,9 на чоловіка впала бурулька. Його одразу госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Стан чоловіка середньої важкості.

На місце події виїхали працівники Сихівської адміністрації.

«З боку входу у під’їзди будинку бурульок нема, їх працівники ЛКП збила давніше. З тильної сторони будинку, де розташовані комерційні приміщення — кафе, магазини, є місце, де частково звисають бурулі», — уточнили у Сихівській РА.

Обстеження території продовжують.