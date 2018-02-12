На Самбірщині чоловік потрапив під колеса потяга

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 21:55 на переїзді станції Рудки Самбірського району машиніст поїзда № 50 Трускавець-Київ застосував екстрене гальмування. При цьому було травмовано мешканця с. Хлопчиці Самбірського району, 1976 року народження. Потерпілого у важкому стані госпіталізовано у Самбірську центральну районну лікарню з діагнозом «травматичний шок, відкритий перелом нижньої третини правої гомілки, закритий перелом середньої третини правого передпліччя, забій поперекової ділянки».

Затримка руху поїзда становила 24 хвилини.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.