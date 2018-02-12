Молодь Львівщини запрошують до участі у ІV Всеукраїнській Моделі ООН

Громадська організація «Інститут Суспільних Ініціатив» запрошує зацікавлену у міжнародній політиці, економіці та праві молодь до участі у ІV Всеукраїнській Моделі Організації Об’єднаних Націй, яка відбудеться у Львові упродовж 13-15 квітня.

Модель ООН – освітня рольова гра, під час якої учасники імітують засідання різних органів системи ООН через моделювання роботи комітетів цього органу, а саме: Ради Безпеки ООН, Комісії з кримінального правосуддя та попередження злочинності, Комітету ГА ООН з питань роззброєння та міжнародної безпеки, Рейк’явікської міжнародної конференції 1919 року.

Учасники Моделі ООН виступають в ролі дипломатів, відтворюючи роботу Організації з дотриманням реальних правил процедури. Вони представлять різні країни і візьмуть участь в обговоренні поточних питань, які стоять на порядку денному ООН.

До участі запрошують студентів, аспірантів, випускників вищих навчальних закладів.

Дедлайн подачі заявки – 10 березня 2018 року.

Докладна інформація про Модель ООН: http://lvivmun.sii.org.ua/, https://www.facebook.com/SIIUkraine/

Контактна особа: Віталій Сергійчук, 0679307541, serhiychuk.vitaliy@gmail.com.

Довідково. ГО «Інститут Суспільних ініціатив» організувала понад півтора десятка моделей міжнародних організацій починаючи з 2015 року. Прийняті на засіданнях резолюції та рішення направляються до ООН в Україні, тому це не лише цікавий освітній проект, конференція, нові знайомства та зв’язки, а й можливість для молоді реально вплинути на світову політику.