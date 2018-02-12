Кількість львівських шкіл, де призупиняють навчання, збільшилась до 14. Перелік

Від завтра, 13 лютого, і до п’ятниці, 16 лютого, призупинять навчання у 14 навчальних закладах міста Львова: у школі №3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71 та НВК «Дивовсвіт», у Львівській лінгвістичній гімназії, НВК «Провесінь» та у Авторській школі «Тривіта».

У прес-службі ЛМР нагадують:

у вівторок, 13 лютого, виходить на навчання СЗШ № 87.

у середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» № 35.

у четвер, 15 лютого, виходять на навчання СЗШ «Лідер», Класична гімназія, школа № 1, СЗШ № 93, СЗШ № 52 та «Школа радості».

Як зазначають у міській раді, керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.