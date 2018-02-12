Бізнес-школа УКУ відсвяткувала 10-річчя

Міський голова Львова Андрій Садовий вручив диплом, яким за сучасний підхід до менеджменту та інновацій, новаторське мислення, дієву систему інструментів та динамічний обмін досвідом, розвиток навчальних програм із бізнесу в контексті загальнолюдських цінностей та з нагоди 10-річчя заснування Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS) нагороджено команду Львівської бізнес-школи Українського католицького університету (LvBS). Диплом отримала Софія Опацька – проректор УКУ, декан, засновник Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS), кандидат економічних наук.

Очільник Львівщини Олег Синютка також привітав випускників, учасників та засновників із річницею проекту та вручив колективу Львівської бізнес-школи УКУ Подяку голови облдержадміністрації.

Під час святкових заходів відбулася дискусія засновників LvBS за участю президента Українського католицького університету владики Бориса Ґудзяка. Дискусія «Бізнес та освіта як надія для України» відбулася у храмі Софії-Премудрості Божої.

Опісля відбувся молебень та святкове прийняття.

Довідка. Львівська бізнес-школа Українського католицького університету (LvBS) — школа з європейськими цінностями та підходами, яка розвиває відкриту й відповідальну бізнес-спільноту. Ціль LvBS – сприяти розвитку візіонерів, які проактивно будуватимуть українське бізнес-середовище, радше ніж реагувати на точкові потреби.

Виходячи з унікального симбіозу бізнес-школи та католицького університету (єдиного для усього пострадянського простору, але поширеного для західного світу бізнес-освіти) Львівська бізнес-школа опирається на міжнародність як основу до побудови школи, з фокусом на особистісний розвиток кожного учасника програм та подій.

Належність до мережі католицьких університетів, при яких є найкращі бізнес-школи світу, дає LvBS особливі можливості міжнародної співпраці, яких немає в інших українських бізнес-шкіл. Підходи до структури програми Executive МВА та інших продуктів виходять з міжнародного досвіду та наповнюються найкращим українським практичним досвідом.

У школі відбувається формування відкритої спільноти лідерів, яка ефективно і відповідно до міжнародних стандартів будує результативну систему та якісну культуру управління шляхом поєднання і розвитку прикладних знань, практичних навичок, фахових компетенцій, загальнолюдських і професійних цінностей.