Уночі невідомі порізали у Львові двох хлопців

Інші троє учасників конфлікту втекли з місця події

Як розповіла “Львівській газеті” речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, повідомлення про бійку у центрі Львова надійшло близько 2:00.

Сутичка трапилась між двома компаніями біля ресторану “Япі”. В результаті двоє хлопців отримали ножові поранення. За словами Світлани Добровольської потерпілим 17-18 років. Заяви в поліцію вони поки ще не писали.

Інша компанія, в якій було дві дівчини та хлопець, втекли. Зараз їх розшукують.

Додамо, Ігор Зінкевич повідомляє, що нападники втекли на автомобілі. Могли сісти у сірий автомобіль “Шкода Фабія” на івано-франківській реєстрації.

Одна дівчина – блондинка, інша – брюнетка, приблизно 180 см зросту. У хлопця внаслідок бійки розбитий ніс. Усі були одягнені в темний одяг всі, хлопець взути в берцях.