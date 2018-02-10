В Україні шукають регіональних експертів з підтримки реформи охорони здоров’я 

Перед початком роботи для них обіцяють провести відповідні навчання

Міністерство охорони здоров’я України та Програма «U-LEAD з Європою» оголосили конкурс регіональних експертів з підтримки реформи охорони здоров’я, які стануть частиною Регіональних груп підтримки реформи.

Організатори конкурсу обіцяють забезпечити відповідну підготовку відібраних кандидатів до укладання договору.

Тривалість договору: 12 місяців.

Місце роботи: відповідна область, де проживає експерт. Експерти повинні бути готові до частих поїздок в інші регіони. Програма «U-LEAD з Європою» забезпечить експертів тимчасовими робочими місцями та матеріально-технічною підтримкою.

Вимоги

•Вища освіта в галузі медицини чи громадського здоров’я, державного управління, права, фінансів, менеджменту чи в інших суміжних областях.

•Досвід роботи – принаймні 3 роки на керівних посадах у приватному секторі, органах місцевого самоврядування або НУО.

•Досвід управління проектами та добре розвинені управлінські здібності.

•Знання та/або досвід роботи в системі охорони здоров’я України є бажаними.

•Дійсний звіт про успішне впровадження проекту чи громадської участі.

•Розвинуті навички ведення переговорів, фасилітації та презентації.

Обов’язки експертів

•Сприяти впровадженню реформи системи охорони здоров’я на регіональному рівні.

•Координувати роботу з зацікавленими сторонами регіонального та місцевого рівня сектору охорони здоров’я та органами місцевого самоврядування.

Завдання експертів

•Надавати допомогу та інформаційну підтримку щодо реформи системи охорони здоров’я для медичного персоналу, керівників медичних закладів та членів рад громад в регіоні.

•Виконувати роль координатора для МОЗ та інших зацікавлених сторін на національному рівні з координації місцевих зацікавлених сторін та забезпечення багатостороннього діалогу.

•Проводити аналіз досвіду з впровадження реформи охорони здоров’я на місцевому рівні; збирати та обмінюватись кращими практиками та досвідом.

•Проводити регулярні семінари за участі інших експертів (за потреби).

•Виконувати оцінку потреб у навчанні та надавати підтримку в організації тренінгів.

•Надавати підтримку місцевим органам влади та зацікавленим сторонам в плануванні мереж первинної медичної допомоги.

•Надавати допомогу місцевим зацікавленим сторонам у написанні проектних пропозицій з отримання грантів/субвенцій.

•Підтримувати медичні заклади в процесі автономізації.

Процес подання заявок:

Надішліть ваше резюме та мотиваційний лист на електронну адресу: viktoriia.karpenko@giz.de до 28.02.2018 з поміткою «Конкурс регіональних експертів з підтримки реформи охорони здоров’я».

Окрім висловлення вашої зацікавленості, ваш мотиваційний лист повинен містити опис вашого досвіду роботи:

•з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

•у команді;

•з міжнародними проектами/програмами;

•стосовно реформи охорони здоров’я.

Відібрані кандидати будуть поінформовані про результати конкурсу 10.03.2018.

Контактна особа:

Вікторія Карпенко (viktoriia.karpenko@giz.de, +38 044 581 38 48)