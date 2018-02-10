Тустанську фортецю можна побачити завдяки унікальному додатку

R&D-підрозділ компанії SoftServe розробив мобільний додаток Tustan AR, який за допомогою технології доповненої реальності показує, як виглядала середньовічна наскельна дерев’яна фортеця ІХ—ХVІ сторіччя Тустань, залишки якої розташовані в Українських Карпатах. Про це ІТ-шники розповіли на сайті Dou.ua.

За словами авторів додатку, ідея реконструкції прийшла до Михайла Рожка, українського вченого та краєзнавця, близько 50 років тому, коли він вперше приїхав до фортеці. Зараз його мрію втілює син Василь Рожко. Саме він поділився ідеєю з SoftServe».

«Тустанська фортеця виявилася одним із найскладніших завдань у цьому напрямку, адже нам критично не вистачало основної інформації для розпізнавання і узгодження в доповненій реальності, а також в загальній архітектурній та історичній цифровій реконструкції. На сьогоднішній день самої фортеці не існує — відоме лише точне місце на скелі, де розміщувалися дерев’яні дошки. Крім того, місцевість не схожа на ту, де зазвичай будувалися традиційні історичні пам’ятки. Також виявилося, що скелі з часом теж руйнуються та змінюють вигляд», – розповіли ІТ-шники.

Зараз додаток Tustan AR доступний в режимі реального часу на місці знаходження історичної пам’ятки за будь-яких погодних умов. Крім того, зображення можна побачити дистанційно, завантаживши безкоштовний додаток в App Store чи Play Market. Код і моделі можна знайти у відкритому доступі. Наразі команда працює над наступним логічним кроком розробки додатку — Tustan VR.

У SoftServe запевняють, що розроблене рішення можна в подальшому використовувати для реконструкції інших пам’яток в Україні, і вони готові ділитися напрацюваннями задля збереження історичної спадщини.