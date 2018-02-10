Як цікаво відпочити поблизу Львова

Ферми, музеї, джерело з цілющою водою та новий тюбінг-парк – неподалік Львова можна активно та цікаво провести свій час

До того ж відпочити від міської метушні чи активно провести вихідні можна, не витрачаючи багато часу на дорогу.

Що подивитися?

с. Товщів

Музей зібраних речей «Скарби бабусиної скрині». Товщівська вишивка має свої впізнавані риси. Кольори на рушниках, скатертинах та сорочках барвисті, переважає жовтогарячий колір, як символ теплоти і щедрості душі. Кімната-світлиця є невеличким музеєм старовинних вишитих рушників та одягу. Тут також можна замовити ексклюзивні вироби народних майстринь, а з літа відвідати цікаві майстер-класи. Адреса: Народний дім, центр с. Товщів, Пустомитівський р-н. Попередньо зателефонувати: (098)8458901 – Батіг Ганна Василівна.

с. Вовків

Художньо-меморіальний музей родини Устияновичів. Цей музей-садиба розташований у колишній хаті-плебанії, де в родині відомого письменника та поета о. Миколи Устияновича у 1839 р. народився син, Корнило Устиянович — відомий український художник та громадський діяч. Окрім експозицій, присвячених родині Устияновичів, в музеї можна ознайомитись з матеріалами, які розповідають про діяльність Франтішека Ржегоржа — чеського етнографа, та побачити народний одяг, ужиткові знаряддя праці, прялки, веретена, лампи, посуд, скрині та найглибшу криницю села Вовків. Адреса: с. Вовків, Пустомитівський р-н., тел.: (067) 765-76-56 – Смоляна Наталя Василівна, директор музею. Також для усіх охочих оглянути цікаві місцини цього мальовничого куточку Львівщини, пані Наталя проведе екскурсії та з задоволенням ознайомить з життям, творчістю та побутом місцевих жителів.

Церква Введення Пресвятої Діви Марії – дерев’яний храм, збудований в 1702 р., в якому зберігаються унікальні стародавні образи. Саме в цій церкві служив священиком Микола Устинович.

Костел Марії Магдалини (1924р.), побудований у стилі арт-деко У 1930 р. в інтер’єрі храму були встановлені органи. Та за часів радянсько-німецької війни костел дуже постраждав і знаходиться в стані руйнації. Саме в цьому костелі знімали перший український детектив «Злочин з багатьма невідомими» за мотивами твору Івана Франка.

с. Кугаїв

Церква Богоявлення Господнього в с. Кугаїв – невеличка, поросла мохом дерев`яна церква, збудована у 1693 році, про що свідчить напис над вхідними дверима: ROKU P. 1693. Унікальність пам’ятки полягає в тому, що вона збереглася майже не перемальованою,в автентичному вигляді, її стіни так і «пахнуть» минулим. До сьогодні, в первісному вигляді, зберігся і іконостас церкви, за винятком одних дияконських врат. Храм є не діючим, це пов’язано з тим, що поряд збудована нова мурована церква, та ця святиня варта уваги та пам`яті про неї.

Каплиця Матері Божої Королеви Корони Польської – неоготична каплиця, споруджена у 1913 р. Колись святиня була окрасою села, щорічно, у першу неділю травня, тут відбувалися дуже урочисті відпусти, на які прибувала ціла парафія. Та минуло століття, роки,і час не шкодував каплиці, через що нині вона у напівзруйнованому стані.

Хутір Грабник – мальовничий куточок природи з двохсотлітніми липами, старовинними грабами, буками, дубами і пам’ятним знаком, який нагадує про те, що тут колись відпочивали Іван Франко, Михайло Павлик, Володимир Самійленко та інші.

Черепин

Церква Стрітення Господнього – перлина дерев’яної архітектури збудована у 1757 р. розмістилась на мальовничому схилі гори порослої лісом в с. Черепин. Святиня має три зруби, три верхи. Дзвіниця церкви походить з 1754 р. і має дзвін з 1690 р.

с. Раковець

Церква Покрови Пресвятої Богородиці – дерев`яна, збудована у 1904 р., про що свідчить напис над дверима храму. В церкві знаходяться мощі Святого мученика Валентина, а також мощі ще чотирьох Святих мучеників: Теодора, Вінкентії, Юстина та Християна, які були знайдені у 2013 році отцями Салезіянами в захристії храму.

Костел cв. Валентина розташований на невеликому підвищенні в центрі села Раковець,будований у 1822-1856 рр. та освячений у 1856 р. В храмі є образ Св. Валентина, мальований руками Оттона Едварда Боржемського в 1926–1938рр.Сьогодні костел недіючий та знаходиться на реставрації. Біля храму збереглася плебанія, а недалеко, на вході у село розміщений старий польський цвинтар.

Цілюще джерело Раковця, мабуть є головним скарбом цього мальовничого села. З-під гори, на якій розташована церква св. Маковеїв, невгамовно б’є джерело. За переказами, воно є благословенним та цілющим. Кажуть, що в сиву давнину, над джерелом об’явилася Матінка Божа, і відтоді в цій місцині почали проводити служби Божі в капличці і церкві. Нині сюди приїжджають для того, щоб помолитися за здоров’я родини, пройтися по воді джерела навколо хреста і відпочити від гамору міста.

с. Береги

Святопреображенський монастир сестер чину св. Василія Великого в с. Береги. 14 липня 1937 відбулось посвячення наріжного каменя під будову монастиря,сестри Чину Cвятого Василія Великого– це Міжнародний Чин Східної Католицької Церкви Пап­ського Права. До 1946 р. при монастирі відбувалася катихизація дітей, і влітку сестри провадили дитячий садок. Як колись, так і тепер будинок використовується для реколекцій, днів молитви, відпочинку, господарської праці. Сестри займаються ручною працею: виготовленням трав’яних чаїв, доглядом пасіки, розведенням домашньої птиці та кролів, виготовленням воскових свічок, плетенням чоток. Побути наодинці з власними думками,побачити як живуть сестри монастиря можна за адресою: Пустомитівський р-н, с. Береги, 37.

с. Наварія

Костел Вознесіння Діви Марії. Мурований костел було спорудженоу у 1641-1645 роках. У 1766 році було споруджено дзвіницю за кошти та за проектом відомого львівського архітектора Петра Полейовського. Святиня у документах з давніх часів по, принаймні, 2011 рік була відома під титулом Успіння Пресвятої Діви Марії. Проте ще у XVII столітті вона стала санктуаріємсв. Валентина, оскільки тут зберігались реліквії цього святого, а також особливо вшановувався образ св. Валентина, якому було присвячено бічний вівтар, що зберігся до нашого часу.

Що відвідати?

Ферма «Західний равлик» у с. Солонка

Ферма «Західний равлик» – це родинна ферма Ірини та Івана Юськевичів, які з 2017 року активно займаються вирощуванням їстівних равликів виду Helix (Pomatia, AspersaMaxima, AspersaMuller). Страви з равлика є ідеальним доповненням до основних страв і закусок, десертів, а також є прекрасним афродизіаком. М’ясо цих равликів не лише смачне, але й дуже корисне, маючи за основу 70% білка, 20% амінокислот і 10% жирів, при повній відсутності холестерину, воно збагачене такими мікроелементами, як магній, залізо, кальцій, мідь, цинк, йод а також вітамінами групи «В». Ікра з равликів, яку називають «білою ікрою» – це вишуканий продукт з неповторним смаком і ароматом.

Протягом року, кожен гість ферми, завітавши сюди, може придбати цей делікатес та відчути себе справжнім гурманом. Екскурсійний період відкривається з кінця квітня по жовтень, де Вам запропонують продегустувати равликів з різними соусами та порадять кращі рецепти їх приготування. Адреса: с. Солонка, вул. І Сірка, 4; для екскурсій попередньо зареєструватись за тел.: 067 2569477, 067 3146969.

Лікувальний чан на дровах і сауни в с. Раковець

Відчути на собі оздоровчі властивості сауни та чана на дровах, відновити сили та відпочити душею і тілом на фоні мальовничих пейзажів запропонують відпочинкові заклади с. Раковець.

«Їжак Парк» у с. Красів

«Їжак Парк» – новий найбільший тюбінг-парк України, довжина траси для спуску сягає 500м. Такий відпочинок стане цікавою забавою для усієї родини. Під час спуску з гори на шаленій швидкості кожен неодмінно відчу єхвилю чистого повітря, дратвових емоцій та захоче спуститися і ще, і ще. А після пережитих емоцій неодмінно потрібно скуштувати бограч і зігрітися гарячим чаєм, які запропонують в кафе на території тюбінг-парку.

11.02.2018, в неділю, о 12:00 у найбільшому тюбінг-парку України «Їжак Парк» відбудеться відкриття JamCafe. Вас розважатимуть DjGooch та MC YuraBaykonur, а гарного настрою додадуть смачні страви з мангалу, наливки та глінтвейн. Запрошено усіх!

Працюватиме тюбінг-парк з 10:00 до 17:00. Вартість катання -150 грн за 1 годину, 50 грн – один спуск. У вартість абонемента входить користування 1 сноутюбом і підйомником. Контакти тюбінг-парку: с. Красів, тел. 067 673 3322.

Відпочинковий комплекс-демонстраційна пасіка «Медовий блюз» в с. Луб’яна

Весела музика, запальні танці, смачна кухня – це все чекає на Вас тут. Подаруйте собі гарний настрій, завітавши в Відпочинковий комплекс-демонстраційну пасіку «Медовий блюз». Адреса: c. Луб`яна, Миколаївський район, тел.: 0974258425, 0504259425.

Що скуштувати?

Ребра у винно-медовому соусі, сулугуні в слойоному тісті – в кафе-барі готельно-відпочинковому комплексі «Сяня». Адреса:с. Раковець, тел.: (98) 4972105;

Раковецькі ковбаси, деруни смажені на печі, палянички та вареники на різний смак (з картоплею, вишнею, чорницею та ін.) в ресторанному комплексі «Гостинна Поляна». Адреса: с. Раковець, тел.: +38 (097) 210-20-59;

Фірмові млинці з медом та чай з медом у відпочинковому комплексі «Медовий блюз». Тут є своя пасіка, тому мед та інші медопродукти будуть надзвичайно смачними та корисними. Адреса: c. Луб’яна, Миколаївський район, Львівська область, 0974258425, (050) 425 9 425.

Що привезти з подорожі?

Мед і медопродукти з пасік в с. Раковець, с. Вовків, с. Луб’яна;

Їстівних равликів з ферми;

Водицю з цілющого джерела;

Рум’янець на щічках після спуску на тюбі.

Де замовити екскурсію?

Екскурсоводи:

Андрій Книш (097)-550-59-71

Микола Майданський (067) 785 37 29