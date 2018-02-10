Погода на вихідні

Сьогодні, 10 лютого, обіцяють погоду хмарну з проясненнями, а також мокрий сніг.

Вітер північно-східний, 5 – 8 м/с. Температура повітря вночі 4 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Завтра,11 лютого, також падатиме сніг. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У понеділок – вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, при проясненнях місцями 12 – 15° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Усі вихідні на дорогах спостерігатимемо ожеледицю, тож учасникам дорожнього руху слід бути дуже уважними. Зокрема, варто більше використовувати громадський транспорт.

Якщо таки виїжджаєте на своєму авто, добре огляньте його, чи все в порядку. Обирайте безпечну швидкість руху та зберігайте дистанцію з іншими транспортними засобами.