Незрячі зможуть взяти участь в ЗНО

Цього року в Україні вперше випробують технологію проведення ЗНО з використанням шрифту Брайля

Такий наказ Міносвіти видав у грудні 2017 року.

«У 2018 році, вперше, особи із порушенням зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля, матимуть можливість зареєструватись та пройти зовнішнє незалежне оцінювання», – розповіли у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Проведуть сесію для незрячих під час додаткової сесії з української мови і літератури, математики, історії України.

Нагадаємо, 6 лютого стартувала реєстрація на ЗНО. Триватиме вона до 19 березня. До речі, цього року процедуру реєстрації дещо змінили. Зміни стосуються передусім студентів профтехосвіти та вишів.