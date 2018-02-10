41-річний львів’янин обікрав адміністратора ресторану в центрі міста

Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки
 |    86  

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Галицький відділ поліції звернувся 21-річний адміністратор одного із львівських ресторанів. Заявник повідомив, що невідома особа викрала його планшетку з грошима, яка лежала на столику у закладі.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення крадіжки причетний 41-річний львів’янин.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Позначки: