41-річний львів’янин обікрав адміністратора ресторану в центрі міста

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Галицький відділ поліції звернувся 21-річний адміністратор одного із львівських ресторанів. Заявник повідомив, що невідома особа викрала його планшетку з грошима, яка лежала на столику у закладі.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення крадіжки причетний 41-річний львів’янин.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.