В Україні склали рейтинг вишів за балами ЗНО першокурсників

У першу десятку ввійшов один львівський навчальний заклад

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» оприлюднила рейтинг закладів вищої освіти. Його визначили за допомогою середнього показника бала ЗНО тих студентів, яких минулоріч зарахували на бюджетну форму навчання.

Серед львівських закладів гідну позицію зайняв медунівеситет імені Данила Галицького – він опинився на 4-му місці з 224 вишів. Середній бал атестата тут зафіксовано 183,34.

Тоді як ЛНУ імені Івана Франка із показником 179,28 посів 13-ту сходинку. Натомість Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи” зайняв 24-те місце.

А НУ “Львівська Політехніка” – 29-те.

Рейтинг вишів

«Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання», – повідомляє «Вступ.ОСВІТА.UA».

До рейтингу не включали лише військові виші, оскільки їхньої інформації немає у Єдиній державній базі з питань освіти.