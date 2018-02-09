У «Вікно життя» у Львові підкинули немовля

Сьогодні у Львові у «Вікно життя», що на вулиці Пилипа Орлика, о 15:30 було підкинуто новонароджену дитину. Про це повідомив адміністратор спільноти «Варта1», міський депутат Iгор Зінкевич.

Дитина наразі перебуває в медичній установі під наглядом лікарів, на вигляд здорова.

Як повідомили Львівську газету в прес-службі ЛМР, за словами головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Дмитра Квіта, новонародженій дівчинці, яку принесли близько 15.30, за попередніми висновками, 4 дні. У немовляти діагностували переохолодження, тож наразі проводять обстеження. До закладу викликали поліцію та соціальну службу.

«Вікно життя» – спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля – відкрили торік у березні в міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4.

Спеціальний бокс облаштували в корпусі відділення патології новонароджених і недоношених дітей. Тож тут таких діток зможуть швидко обстежити і надати всю необхідну медичну допомогу. Для облаштування пункту з міського бюджету і бюджету лікарні використано 70 тис. грн.

Жінка, яка через якісь причини хоче відмовитися від дитини, в будь-який період часу може підійти до «Вікна життя», відчинити його і покласти туди дитину. Одразу ж під час відкриття віконечка спрацьовує звуковий сигнал і на посту в приймальному покої, і в кімнаті охорони.

Як пояснила медсестра приймального відділення Наталія Грушак, після залишення дитини на моніторі комп’ютера медичної сестри приймального відділення з’являється зображення дитини. Медсестра повідомляє чергового реаніматолога і неонатолога, які спускаються до «Вікна життя» і проводять огляд дитини. Дитину ізолюють у бокс, оглядають на наявність різних інфекцій і, відповідно до стану, призначають обстеження та, за потреби, лікування. Одразу повідомляють головного лікаря, який, своєю чергою, викликає відповідні служби – відділ у справах дітей райдержадміністрації та поліцію, і в присутності медичного персоналу складається акт про покинення дитини. Якщо дитина здорова – її переводять у дитячий будинок. Кімната, в якій розташоване «Вікно життя», оснащена всіма необхідними предметами догляду.

Жінка, яка приносить і залишає дитину, в поле зору відеокамер не потрапляє. Відеокамера встановлена лише всередині боксу. Анонімне залишення дитини прирівнюється до факту відмови матері від дитини у стаціонарі та не передбачає кримінальної відповідальності.

Раніше у Львові функціонувало два «Вікна життя»: у шпиталі ім. митрополита Андрея Шептицького на вул. Озаркевича, 4 та у Львівському перинатальному центрі, що на вул. Вашингтона, 6. Однак зараз вони не працюють.