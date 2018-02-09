У 21 школі Львова довелось призупинити навчання

У цих закладах відсутні понад 30% учнів

Врахувавши клопотання директорів шкіл, із понеділка, 12 лютого, до середи, 14 лютого, навчання призупинять також у Класичній гімназії, школі №1, СЗШ №93, 52 та у «Школі радості».

«Керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності», – розповіли в управлінні.

Відтак у понеділок на навчання вийдуть СЗШ №48, СЗШ № 55, ЛСШ «Надія», НВК ім. В. Стуса, СЗШ І ст. «Джерельце», СЗШ №70, СЗШ №24 ім. М. Конопницької (початкова школа), СЗШ №7, ЛНВК «Школи І ст. – гімназії», СЗШ №78, АШ «Тривіта», СЗШ №21, СЗШ №8 (початкова школа).

У вівторок – СЗШ №87.

У середу, 14 лютого, навчальний процес почнеться у школі східних мов та бойових мистецтв «Будокан» №35.

А в четвер, 15 лютого, – СЗШ «Лідер».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчання призупинять у 16 навчальних закладах. Водночас батьки заявляють про значну більшу кількість шкіл, які потрібно було б закрити на карантин.