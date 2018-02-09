У 18-річної дівчини у Львові вкрали понад 142 000 гривень

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

В Галицький відділ поліції звернулася 18-річна мешканка Дніпропетровської області. Дівчина повідомила, що у Львові вона винаймала помешкання спільно із 27-річною громадянкою однієї з пострадянських країн. Після того, як іноземка вибралася з квартири, потерпіла виявила зникнення зі своєї валізи грошей – 500 доларів США, 1000 канадських доларів, 900 євро та іншої валюти. Загальна сума заподіяних збитків – понад 142 000 гривень.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.