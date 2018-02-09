Стали відомі імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка-2018

Сьогодні, 9 лютого, відбулося засідання членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, які назвали переможців

Пор це інформує День.

У третьому турі змагалися 18 літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії 2018 року (спочатку список складався з 51 роботи, до другого туру пройшли 33 кандидатури). після останнього засідання і таємного голосування переможцями стали:

У Номінації «Література, публіцистика, журналістика»

Емма АНДІЄВСЬКА (книги «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи» – («Література»)

Сергій ПЛОХІЙ (книга «Брама Європи») – («Публіцистика»)

У номінації «Музичне мистецтво»

Вікторія ПОЛЬОВА (хорова симфонія на канонічні тексти «Світлі піснеспіви» у 15-ти частинах для солістів та мішаного хору а сарреllа)

У номінації «Візуальні мистецтва»

Павло МАКОВ (проект «Paradiso Perduto»)

У номінації «Кіномистецтво»

Володимир ТИХИЙ, Ярослав ПІЛУНСЬКИЙ, Юрій ГРУЗИНОВ і Сергій СТЕЦЕНКО (цикл історико-документальних фільмів, присвячених Революції Гідності).

Після підписання Указу Президентом України Петром Порошенком буде визначено дату та місце святкової церемонії, під час якої відбудеться нагородження переможців. Цьогорічні лауреати отримають по 240 тис. грн.