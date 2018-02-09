Сьогодні у Львові стартував перший Event Industry Forum

Урочисте відкриття Event Industry Forum відбулося сьогодні на «Арені Львів».

Упродовж двох днів форуму працюватиме п’ять майданчиків, де відбудеться понад 50 лекцій, панельних дискусій, кейсів, спеціалізованих майстер-класів і тренінгів.

Форум корисний для керівників HR/PR/MARKETING департаментів компаній, агенцій та індивідуальних менеджерів у сфері PR, маркетингу, просування, професіоналів та новачків event-галузі, журналістів, блогерів, медіа-фахівців та незалежних учасників event-індустрії (режисерів, художників, технічних фахівців), а також організаторів заходів різних форматів та масштабів, замовників послуг. За словами співорганізатора події – директора компанії Global Events Дениса Ринського, Event Industry Forum 2018 розширить уявлення про event як бізнес, відкриє нові горизонти професії event-менеджера, задасть новий ритм у роботі ринку та дасть потужний поштовх для творчості всім учасникам заходу.

Загалом під час заходу буде нагода провести індивідуальні зустрічі, презентувати власні послуги, почути знакові кейси та нові ідеї для проектів, побачити технологічні новинки event-індустрії, отримати рекомендації та поради від провідних експертів ринку. Також на заході діятиме Всеукраїнська виставка послуг та сервісів для організації заходів Event Expo, де буде представлено обладнання, технології та послуги учасників event-галузі: технічне забезпечення заходів, ІT й інновації в event-індустрії, оформлення та декор, тікетінг і менеджмент артистів, кейтеринг, рекламні та медіапослуги, фото- й відеопродакшн, локації для проведення подій і конференц-сервіс.

Докладна програма та перелік учасників – за посиланням: eventindustry.com.ua.