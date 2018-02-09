SMART-бібліотека в Рясному шукає завідувача

Управління культури та Централізована бібліотечна система для дітей міста Львова (biblioteka.lviv.ua) запрошують взяти участь в конкурсі на посаду завідувача/ки SMART-бібліотеки, яка незабаром запрацює в Рясному, на вул. Ковалика, 1.

Основними напрямками діяльності бібліотеки є організація дозвілля з потужною освітньою компонентою для дітей різних вікових категорій, промоція читання із залученням сучасних технологій, розвиток бібліотечної справи.

Документи (резюме і рекомендаційний лист) можна надсилати на електронну адресу upr.culture@lvivcity.gov.ua. Останній термін подачі заявок – 25 лютого.