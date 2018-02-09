Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у горах

Сьогодні на Львівщині – мокрий сніг і сніг

Сьогодні, 9 лютого, в горах Львівської області у зв’язку зі снiгопадами очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рiвень). Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

За повідомленнями синоптиків, сьогодні на Львівщині місцями падатиме сильний мокрий сніг і сніг. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря по області вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла, у Львові – від 1° морозу до 1° тепла.