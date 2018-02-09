Під час рейду поліції в один з гральних закладів Львова помер 22-річний юнак

Вночі проти 9 лютого, під час відпрацювання екіпажем патрульної поліції Львівської області лотерейних закладів, в одному з них інспектори зупинили хлопця. При поверхневій перевірці в нього виявили пакет з невідомою речовиною, повідомляє патрульна поліція Львівщини.

«22-річний львів’янин проковтнув виявлений співробітниками поліції пакетик, після чого намагався втекти. Поліцейські затримали хлопця, вмовляючи виплюнути з’їдене, однак той знепритомнів. До приїзду медиків патрульні надавали домедичну допомогу. Зокрема, робили непрямий масаж серця. Однак бригада «швидкої» констатувала смерть юнака», – повідомили у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники прокуратури Львівської області. Тривають слідчі дії. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За інформацією активіста Ігоря Зінкевича, випадок трапився о 01.15 поблизу гральних автоматів, що розташовані біля торгового центру «Магнус».