На Львівщині модернізують 10 спиртзаводів

Сьогодні, 9 лютого, голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав Меморандум про взаєморозуміння з т.в.о. директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Юрієм Лучечком. Меморандум є стартом співпраці Львівської ОДА та ДП «Укрспирт» у напрямку модернізації спиртової галузі області та першочергової її орієнтації на сільськогосподарських виробників.

«Сьогоднішня зустріч і підписання Меморандуму – це шанс для відродження спиртової галузі на Львівщині. І цей невеликий ріст, якого ми досягнули торік, має шанс перетворитися на суттєві обсяги. Для цього дуже важливо, по-перше, декриміналізувати галузь і залучити відповідні технології, які зроблять спиртову галузь Львівщини конкурентоздатною», – зазначив Олег Синютка.

Як розповів очільник області, одним із напрямків модернізації підприємств, які функціонують на Львівщині, буде їх перепрофілювання на виробництво біоетанолу.

«Ми націлені виробляти не лише технічний і харчовий спирт, ми націлені виробляти біоетанол та інші речі, які на сьогодні є затребуваними на ринку. Сьогодні велику частину продукту, який може вироблятись у нас, ми імпортуємо з інших країн. Маємо замінити імпортну продукцію продукцією українського виробника», – додав Олег Синютка.

Окрім виробництва біоетанолу, по-новому використовуватимуть зародок зерна, зернову барду, модернізують процес закупівлі й обробки зерна.

Загалом на Львівщині модернізують 10 заводів. Це Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське, Вузлівське, Рава-Руське, Струтинське, Великолюбінське, Борокське, Воютицьке, Угерське МПД ДП «Укрспирт».

«На прикладі Вузлівського МПД ми плануємо укладати з фермерами договори про наміри ще на етапі посівної кампанії. Пізніше закупляємо в цих фермерів зерно, сушимо, знезаражуємо, зберігаємо до етапу запуску у виробництво. Далі – якщо раніше це був просто помел, то на сьогодні технології дозволяють розділяти зерно умовно на три частини: зародок і крупку. Крупка використовується для виробництва спирту, зародок на реалізацію», – розповів радник директора ДП «Укрспирт» Микола Черхавий.

«Уперше прийнято рішення щодо модернізації спиртових потужностей держави і власне пілотним проектом є підприємства Західного регіону, зокрема Львівської області. Сьогодні ті підприємства, які вимушено простоюють, заслуговують на відновлення виробничого потенціалу. Основною метою є перепрофілювання цих підприємств, підвищення їх ринкової конкурентоспроможності, і як наслідок – матимемо відновлення виробництва та експортного потенціалу Львівської області», – наголосив т.в.о директора ДП «Укрспирт», – зазначив радника директора Юрій Лучечка.