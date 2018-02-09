Львів’яни вибороли призове місце в міжнародному конкурсі льодових скульптур

Подружжя зі Львова Дарія Альошкіна та Гордій Старух вибороло третє призове місце на конкурсі льодових скульптур, який проходив у Литві. Про це інформує «Голос Америки».

Учасники мали створити командну й авторську роботу на тему казкових персонажів. Дарія відштовхувалася від казки «Яйце-райце», а Гордій створив композицію «Вогонь і вода» – дві риби у символі «інь-янь». Командною роботою стала скульптура на мотиви казки «Кирило Кожум’яка».

Участь у конкурсі брали 10 команд із 10 країн. Як додає сайт svitua.org, перше місце в конкурсі дісталося митцям з Франції, друге – з Латвії.

Гордій Старух і Дарія Альошкіна – багатогранні митці. Крім скульптури, вони широко відомі своєю іншою діяльністю. Гордій Старух відроджує давнє мистецтво створення українських музичних інструментів – ліри, є лідером музичного гурту Lirwak, а Дарія Альошкіна створює відомі на весь світ фантастичні витинанки.