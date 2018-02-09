Цього року капітально відремонтують сходи на пл. Князя Ярослава Осмомисла

Як повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, цього року за кошти міського бюджету Львова капітально відремонтують сходи на пл. Князя Ярослава Осмомисла, які ведуть до церкви Матері Божої Неустанної Помочі (Марії Сніжної). Також буде виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт церкви. Ремонт храму планують провести вже наступного року.

«Торік у нас було передбачено виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонтно-реставраційні роботи церкви Марії Сніжної. Однак ми не могли розпочати проектування бо зрозуміли, що там є проблема зі сходами, які ведуть до храму. І їх потрібно ремонтувати першочергово.

Тому, перше, що ми починаємо роботи цього року – це капітальний ремонт сходів. У 2017 році на цей ремонт зробили проектно-кошторисну документацію. Щойно зійде сніг і буде можливість, будемо розпочинати роботи», – розповіла Лілія Онищенко.

За її словами, роботи планують розпочати з березня і виконавця робіт уже визначили. Однак буде перераховано кошторис робіт, оскільки змінилася мінімальна заробітна плата. На капітальний ремонт сходів виділили 200 тис. грн. Проте загальна кошторисна вартість становить 300 тис. грн. А коли перерахують заробітну плану, то вартість робіт буде ще більшою.

Цього року також планують виготовити проектно-кошторисну документацію на реставраційно-ремонтні роботи церкви Марії Сніжної (вул. М. Сніжної, 1), щоб наступного року почати ремонтувати і її.

Храм має вертикальні тріщини, конструктивні і дуже складні.

Як повідомив о. Сергій Ковбель, адміністратор церкви Марії Сніжної УГКЦ, 2016 року було проведено огляд технічного стану храму, який засвідчив необхідність капітального ремонту.

Довідка. Церква Матері Божої Неустанної Помочі – греко-католицький храм у Львові, колишній костел Марії Сніжної. Один із найдавніших храмів міста, можливо, збудований німецькими колоністами у XVI столітті на місці давнішого дерев’яного з XIII століття.

Уперше згадується у 1344 році. Низка дослідників припускає, що костел звели ще в XIII столітті. Володимир Вуйцик вважав, що костел початково був дерев’яний, а з 1350 року його вимурували наново з каменю. Відомо, що 1359 року храм вже мав статус парафіяльного. Документ 1358 року свідчить, що костелу вже тривалий час належав млин на Полтві. Цей документ підтверджує, що храм на той час давно існував (можливо давніше, ніж час першої згадки – 1344 рік).

1415 року парафію перенесено до латинської катедри, а костел став філіальним. У XIV-XV століттях Львів був оточений оборонним муром, а костел, який опинився за його межами, обнесли власним муром товщиною 2 м. Двічі храм відбудовували після пожеж 1623 та 1683 років.

У 1750-1751 роках Станіслав Строїнський зробив фрескові розписи. Приблизно тоді ж храм наново ґрунтовно переоснастили та оздобили у стилі бароко.

1763 року Львів із передмістями був поділений на шість парафій, і костел став центром одної з них. До парафії віднесли північну частину Краківського передмістя, а також села Клепарів, Голоско і Брюховичі.

1775 року храму було надано статус колегіати, однак уже 1780 року всі колегіати декретом цісаря було ліквідовано. У XVIII столітті до північної стіни нави прибудували одноповерховий будинок органіста.

У 1888-1892 роках була проведена перебудова за проектом Юліана Захаревича. Дерев’яне склепіння замінили на муроване, добудовано плебанію із невисокою вежею, власним окремим входом та огорожу від вулиці Сніжної. Прибудови виконані у неороманському стилі із нетинькованим цегляним муруванням. Під час перебудови усунуто старі вівтарі та виготовлено нові, знищено розписи Строїнського. У вікнах презбітерія 1890 року вміщені вітражі фірми «Tiroler Glasmalerei und Mozaik Anstalt».

Після Другої світової війни храм діяв ще до кінця 1940-х років. Пізніше його закрили, а парафію ліквідували. Частину внутрішнього оздоблення знищено, а частину передали до інших храмів, до Музею релігії та атеїзму та до Історичного музею. У храмі розмістили склад. Була знищена скульптура Матері Божої, яка стояла перед входом. Від 1988 року тут знаходився музей фотографії. 1995 року церкву передали Львівській провінції Згромадження редемптористів, храм освячено як церкву Матері Божої Неустанної Помочі.