16-річну дівчинку влаштували в прийомну сім’ю у Львові

Сьогодні, 9 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про влаштування на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю дитини, позбавленої батьківського піклування. У прийомну сім’ю влаштували 16-річну дівчинку, яка є уродженкою Львова.

На сьогодні у Львові функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 17 дітей,та 4 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 35 дітей. Загалом сімейними формами виховання із 530 дітей охоплено 482 дитини, що становить 91,5% загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у Львові.

Зазначимо, відділ «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запрошує до співпраці людей, які готові стати патронатними батьками для дітей. А також шукає кандидатів у батьки-вихователі для створення нового дитячого будинку сімейного типу.

На сайті Львівської міської ради створено окрему кнопку «Патронатна сім’я», де усі охочі можуть ознайомитись з інформацією про патронат та заповнити заявку кандидата.

Окрім того, є необхідність пошуку кандидатів в батьки-вихователі для створення нового дитячого будинку сімейного типу у Львові. Охочих просять ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (зі змінами) та звернутися у відділ «Cлужба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за телефонами: 297-58-83; 235-40-40.