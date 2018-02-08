Як прем’єр Гройсман гостював у Львові. Фоторепортаж

Близько 11-ї години ранку прем’єр-міністр Володимир Гройсман прилетів у Львівський аеропорт. Свій візит він розпочав із відвідин Архикатедрального собору святого Юра, під час яких поспілкувався з духовенством, побував у крипті Собору і залишив запис у книзі пам’яті і свідчень крипти Собору. Побачивши стан приміщення, прем’єр пообіцяв, що з державного бюджету виділять 20 мільйонів на реконструкцію та збереження, необхідну модернізацію систем життєзабезпечення собору Святого Юра.

О 12:30 Гройсман відвідав корпуси Українського Католицького Університету на вул. Козельницькій. Там оглянув навчальний корпус, церкву Святої Софії – Премудрості Божої та Центр Шептицького. Також під час візиту з главою уряду вдалось поспілкуватись студентам УКУ.

Переконався Володимир Гройсман і в завершенні будівельних робіт у Львівському обласному перинатальному центрі. Крім того, пообіцяв допомогти з виділенням коштів на закупівлю обладнання.

«Добра новина в тому, що цей центр, який багато років був недобудований і не надавав допомоги дітям, уже в третій декаді, до кінця березня, буде введено в експлуатацію», – сказав прем’єр.

Завершив свій візит до Львова глава уряду, зустрівшись із представниками влади та бізнесу. Розмова відбулась у приміщенні ІТ-компанії «SoftServe». Учасники обговорили перспективи економічної стабільності України й умови створення сприятливого бізнес-клімату. Там також підписали кредитну угоду між ЄБРР та ТзОВ «Енергопарк-Яворів» на 24,7 мільйона євро для будівництва 1-ї черги сонячної електростанції потужністю 36 МВт.

«Мені надзвичайно приємно сьогодні перебувати на Львівщині. Дуже символічно, що ми розпочали візит з собору Святого Юра, потім Католицький університет, тепер на цьому потужному підприємстві… Саме так я бачу Україну. От саме так, як виглядає УКУ, саме так, як виглядає SoftServe, має виглядати майбутня Україна: інноваційною, економічно розвинутою, освіченою», – зазначив Гройсман.

Фото: Роман Бруцяк