Військовослужбовцям держава оплачуватиме оренду житла

Верховна Рада запровадила компенсацію за винайм помешкання для рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом

230 депутатів проголосували за законопроект “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (№ 5027), повідомляє «Укрінформ».

“У нас в бюджеті передбачено компенсація за піднайм житла офіцерам і курсантам, але не передбачено в законі компенсація за піднайм житла рядовому, сержантському та старшинському складу. Це не правильно, це не справедливо», – пояснив мету ухвалення законопроекту голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

Справа в тому, що у Україні є дуже мало казарм та сімейних гуртожитків, в яких могли б жити військовослужбовці зі своїми родинами. Тому більшість із них винаймає житло за власний рахунок.

Тепер ці витрати покриє держава. За попередніми підрахунками для цього треба 786 млн 690 тис. грн на рік. Ці гроші планують взяти в державному бюджеті України на відповідний рік для утримання органів виконавчої влади (відомств).

Раніше йшлось про те, що цього року Міноборони розпочинає реалізацію проект будівництва понад 180 житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом.

За словами т.в.о. начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних