Укрзалізниця призначила в лютому шість додаткових поїздів у західному напрямку

Станом на 7 лютого 2018 року призначено такі додаткові поїзди:

№177 Київ – Хмельницький курсуватиме 11 та 18 лютого. З Києва вирушає о 06:06, прибуває до Хмельницького о 13:02. У ці ж числа – у зворотному напрямку. З Хмельницького поїзд вирушатиме о 14:04, прибуватиме до столиці України о 20:43;

№207 Київ – Ужгород вирушатиме зі столиці 9, 17 та 23 лютого о 16:13 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку – 10, 18 та 24 лютого. Відправлення о 18:17 та прибуття о 10:44;

№217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів вирушить зі столиці 9 лютого о 15:20 та прибуде до Рахова о 07:07. У зворотному напрямку – 11 лютого о 17:44 та прибуде до Києва о 09:15;

№225 Київ – Ужгород вирушатиме з Києва 11, 15, 19 та 21 лютого о 20:34 та прибуватиме до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку – 12, 16, 20 та 22 лютого. Час відправлення з Ужгорода о 18:00, прибуття до Києва о 08:37;

№235 Харків – Ужгород здійснить рейси 9, 13, 16, 20 та 23 лютого та у зворотному напрямку 11, 14, 18 і 21 лютого. Відправлення з Харкова о 10:27, прибуття до Ужгорода о 11:50. З Ужгорода поїзд вирушить о 18:00 та прибуде до Харкова о 19:37;

№276/275 Львів – Дніпро курсуватиме зі Львова 9 та 11 лютого, у зворотному напрямку – 10 та 12 лютого. Відправлення зі Львова о 12:35, прибуття до Дніпра о 06:25. З Дніпра поїзд відправлятиметься о 16:30 та прибуватиме у столицю Галичини о 11:23.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила вже 9 додаткових поїздів на вихідні 8-11 березня.