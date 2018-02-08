У Львові в гаражі згоріли два автонавантажувачі і трактор

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, сьогодні о 02:50 на вул. Данила Апостола у Львові виникла пожежа в металевому автомобільному гаражі (критий бляхою, розміром 10 х 40 м). Гараж належить приватному підприємцю. Вогнем знищено три одиниці техніки – два автонавантажувачі і трактор, а також дах на площі 400 квадратних метрів. Також пошкоджено дах сусідньої будівлі на площі 100 квадратних метрів (власника встановлюють). Причини події з’ясовують.