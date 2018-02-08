У Львові рятувальники допомогли відімкнути двері житла, в якому загинув власник

Учора, 7 лютого, о 11:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини, 135 у Львові працівникам поліції необхідна допомога з відмикання дверей. За інформацією правоохоронців, у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку перебував власник – чоловік 1956 року народження, який тривалий час не відчиняв дверей.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, рятувальники 29 ДПРЧ м. Львова за допомогою драбини-палки забезпечили доступ працівникам поліції та медичним працівникам до помешкання. У квартирі виявлено тіло власника.

Обставини встановлюють фахівці правоохоронних органів.