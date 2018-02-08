У Краковці прикордонникові намагалися дати 500 гривень хабара

Сьогодні під час оформлення на в’їзд в Україну автомобіля марки «Пежо» водій, громадянин Румунії 1998 року народження, запропонував інспектору прикордонної служби вирішити питання щодо пришвидшити його оформлення. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Правоохоронці запросили чоловіка на співбесіду та проведення контролю другої лінії, під час якого громадянин запропонував прикордонникові 500 гривень неправомірної винагороди. Про цей випадок прикордонник доповів за командою, крім того, було негайно повідомлено офіцерів внутрішньої безпеки та співробітників Національної поліції України. Також правоохоронці з’ясували, що у громадина є ще й українське громадянство. Відповідно, під час паспортного контролю, надавши на перевірку румунський паспорт, він повідомив прикордонникам неправдиві відомості стосовно своєї особи.

У діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення за пропозицію неправомірної винагороди службовій особі, а також прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину держаного кордону України.