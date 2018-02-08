У Бродах на 10 днів призупинили навчання у школах

Враховуючи щоденне збільшення кількості хворих на ГРВІ дітей,з метою переривання ланцюга передачі гострих респіраторних інфекцій, з 9 лютого 2018 р. призупинено освітній процес у закладах освіти – школах і позашкільних закладах – міста Броди на час інкубаційного періоду. Про це повідомив начальник відділу освіти Бродівської РДА Микола Сторожук.

Відновлення занять – 19 лютого 2018 року. Дошкільні навчальні заклади Бродів наразі працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, від сьогодні, 8 лютого, призупинено процес навчання в 14 навчальних закладах Львова. Діти не відвідуватимуть школу сьогодні та завтра у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі через захворюваність на ГРВІ.