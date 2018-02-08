Поліцейські просять зголоситися очевидців ДТП у Стрию

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 лютого близько 19.10 на вулиці Вокзальній у місті Стрий.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на велосипедиста, 71-річного чоловіка, після чого втік із місця події.

Пенсіонера каретою швидкої допомоги було доставлено у лікарню. Медики діагностували в нього відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер.

Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди, встановлюють особу водія, який травмував велосипедиста. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Очевидців автопригоди просять зголоситися за номером 0938819938 або (03245)-5-23-54 (чергова частина Стрийського відділу поліції), або на оперативну лінію 102.