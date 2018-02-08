Оксана Муха та «Піккардійська Терція» на день стануть Жовтими добродіями

Львівські артисти Оксана Муха та учасники гурту «Піккардійська Терція» вирішили долучитися до акції «Жовтий добродій» і привернути увагу до загрозливих ділянок дороги

Тож відомі львівські артисти на день стануть Жовтими добродіями – допомагатимуть діткам поблизу шкіл переходити дорогу. Оксана Муха й учасники гурту «Піккардійська Терція» попрацюють «Жовтими добродіями» у п’ятницю, 9 лютого, з 8:05 до 9:30 на вул. Кн. Ольги (перехрестя із вул. Володимира Великого, поблизу школи № 31). Про це інформує сайт Громадської організації «Безпечне місто».

Громадська організація «Безпечне місто» вже три роки розвиває проект «Жовтий добродій» у Львові. 30 добродіїв щоранку допомагають школярам переходити дорогу.

«Насправді під час переведення дітей на пішохідному переході мимоволі заряджаєтесь позитивом від них на увесь день, оскільки вони дякують, спілкуються з вами. Водії теж схвально ставляться до такої ініціативи, про батьків уже годі й казати. Хто з них не хоче, аби дитина була в безпеці? Тому ми раді, що до акції долучаються відомі місцеві обличчя, адже це ще більше приверне увагу львів’ян до ситуації на дорогах», – каже Микола Крупей, координатор акції «Жовтий добродій».

Усіх охочих львів’ян також закликають долучатися до цієї ініціативи. Номер для контакту – 067 360 06 92.