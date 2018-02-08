На Львівщині призупинено навчання у 120 школах

Станом на сьогодні вимушені канікули зробили у Бродах, а також Буському та Золочівському районах

Про це «Львівській газеті» повідомила начальниця департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«У цих школах була дуже низька відвідуваність учнів через те, що багато захворіли на ГРВІ. Тому вони прийняли рішення призупинити навчання. Загалом це 120 закладів – у Львові, Бродах, Буському та Золочівському районах,а також окремі школи в області», – сказала Любомира Мандзій.

Вона також зазначила, що такі рішення школи приймають самостійно, дивлячись на конкретну ситуацію.

Нагадаємо, у Бродах сьогодні на 10 днів призупинили навчання. Дитсадки міста наразі працюють у звичному режимі.

Така ж ситуація у 14 школах Львова. Тут діти не відвідуватимуть школу до завтра у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі.