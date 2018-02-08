Львів’янин обікрав колишню однокласницю

Зайшовши в гості, чоловік викрав банківську картку потерпілої, а потім зняв з її рахунка 12 000 гривень

У Сихівський відділ поліції 30 січня надійшла заява від 26-річної львів’янки. Жінка поскаржилася, що знайомий викрав гроші з її банківського рахунка.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, було встановлено, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 26-річний львів’янин. Напередодні ввечері він разом із дружиною вирішив провідати свою колишню однокласницю, з якою давно не бачилися.

«Під час спільної прогулянки потерпіла знімала гроші через банкомат, тож зловмисник запам’ятав пароль, який вона вводила. А коли повернулися до неї додому, викрав банківську картку. Згодом чоловік, скориставшись нею, зняв з рахунка жінки у трьох банкоматах кошти на загальну суму 12 000 гривень – матеріальну допомогу, виплачену державою при народженні дитини», – повідомив заступник начальника Сихівського відділу поліції підполковник поліції Роман Дзюдзь.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.