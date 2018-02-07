Виконавчою директоркою Українського культурного фонду обрали Юлію Федів

Сьогодні, 7 лютого, на відкритому засіданні Наглядової ради вибрали виконавчу директорку Українського культурного фонду. Нею стала Юлію Федів – керівницю Національного бюро програми ЄС “Креативна Європа” в Україні.

«Створення Українського культурного фонду є важливою подією для української культурної спільноти. Згідно Закону, на нього буде покладено важливі функції підтримки якісних українських культурних проектів, промоція українського культурного продукту в Україні та за її межами, тому вважаю важливим розробку якісної стратегії діяльності фонду на перший та майбутні роки його діяльності», – розповіла кандидат Юлія Федів.

За її словами, першочергово необхідно визначити структуру Фонду, сформувати високопрофесійну команду, розробивши прозорі та конкурентоздатні критерії оцінювання проектних заявок, налагодити постійно діючий якісний канал комунікації з основними стейкхолдерами культурної сфери України.

Серед основних цілей – сприяння розвитку та модернізації сектору культури, підтримка культурного потенціалу країни та розвиток культурного креативного простору, створення грантових програм, залучення досвіду кращих європейських практик та створення фахових експертних рад.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури. Фонд визначатиме, які мистецькі та культурні проекти підтримуватимуть за державні кошти.

Нагадаємо, як раніше писала «Львівська газета», 19 січня Міністр культури України Євген Нищук призначив Головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко.